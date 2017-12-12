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-Futsal buluşturdu

YOZGAT Milli Türk Talebe Birliği Şube Başkanlığı tarafından organize edilen Futsal Turnuvası’nda Bozok Üniversitesi bünyesindeki farklı fakültelerde eğitim gören öğrencileri buluşturdu.

-Futsal buluşturdu

YOZGAT Milli Türk Talebe Birliği Şube Başkanlığı tarafından organize edilen Futsal Turnuvası’nda Bozok Üniversitesi bünyesindeki farklı fakültelerde eğitim gören öğrencileri buluşturdu.

12 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Futsal buluşturdu

12 takımın katıldığı turnuvanın finali Celal Atik Spor Salonu’nda Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Makine Mühendisliği Bölümü arasında oynandı. Final maçını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve TRT’nin sevilen spor yorumcusu Erdoğan Arıkan ile birlikte izledi. Müsabaka sonrası Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte turnuvada birinci olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü takımına ve ikinci olan Makine Mühendisliği Bölümü takımına kupa ve hediyeleri verildi. Spor sayesinde gençleri sigaradan, alkolden, uyuşturucudan uzaklaştırmak istediklerini belirten Vali Kemal Yurtnaç, “Bu tür zararlı alışkanlıklar gençlerimizin hem sağlıklarını hem de performanslarını etkiliyor. Alkol, uyuşturucu ve sigara toplumumuzun geleceğini baltalayan en önemli tehditlerdendir. Gençlerimizi bunlara karşı uzak tutacağız. İl Özel İdaresi olarak amatör sporu destekliyoruz. Yozgat Belediyesi destekliyor, Gençlik Spor Bakanlığı destekliyor. Bütün bu destekler gençlerimizi kötü yoldan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve dünya çapında sporcuların alt yapısını desteklemek amacıyla yapılıyor” dedi.

Milli Türk Talebe Birliği’nin böyle güzel bir organizasyon yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yurtçan, gençlerin sporla buluşması ve bu tür sportif faaliyetlerin ilimizde devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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