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Fuhuş operasyonu

YOZGAT ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

Fuhuş operasyonu

YOZGAT ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
Fuhuş operasyonu

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde 4, Ankara'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, zorlamak’ suçundan 5 zanlı gözaltına alındı. Yozgat Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği, tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Yerköy ilçesinde Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek suçu ile ilgili olarak hedef iki şahsa ait GSM hatlarına iletişim tespit kararı alınarak, uygulandı. Şüpheli ‘Gamze’ takma şüphelinin, diğer zanlılarla Ankara ilinden temin ettiği fuhuş işçisi olarak çalıştırılan, bayanları Yerköy İlçesinde irtibat halinde oldukları zanlılara müşteri ve temini aracılığı ile pazarladıkları belirlendi. Soruşturma evresinde fuhuş amaçlı çalıştırılmak üzere getirilen şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu, görüşmelerden tespit edildi. Zanlılardan ikisinin yakalanmaları sağlanarak, haklarında işlem yapıldı. Uyuşturucu Ticaretinden Aranan olan bir şahıs adli mercilere sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda, Yerköy’de 4 adreste, Ankara’da 3 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelisi 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 5 kadın ile fuhuş yapan 15 kişi emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kadın ve fuhuş yaptığı ileri sürülen 15 kişi serbest bırakıldı, biri kadın 5 şüpheli mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.

Anahtar Kelimeler:
Fuhuş Operasyonu
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