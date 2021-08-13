Fuhuş operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu bayanın Yozgat’a yabancı uyruklu bayan getirerek, para karşılığı fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Tespit edilen ikamete yapılan baskın neticesinde yabancı uyruklu bayanın ikametinde olan yabancı uyruklu diğer bayana yakalandı. Yozgat’a getirerek fuhuş yapması için müşteri temin ettiği anlaşılan bayan ile ilişkiye girdiği ileri sürülen 6 şahsın beyanı da alınarak cezai işlemler uygulandı. Yabancı uyruklu bayanların bulaşıcı hastalık taşıdıkları da yapılan sağlık kontrolünde tespit edildiği kaydedildi. Bahse konu yabancı uyruklu bayanların sınır dışı edilmesine ilişkin işlemlerine başlanıldığı, Yozgat halkının huzur ve sükunu, ‘güvenli çevre ve huzurlu toplum’ için suç ve suçlularla kararlı mücadelenin aralıksız devam edeceğinin de altı çizildi.