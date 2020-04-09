Fuat Oktay, başkanlardan bilgi aldı

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptıkları telekonferans ile görüşmede, Ak Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özüpek’in de yanında olduğunu söyledi. Akın, ‘’Yaptığımız bu görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay’a ilçemizdeki son durum, çalışmalar hakkında bilgi verdik. Milletin derdini dinlemek ve çözüm üretmek için yoğun gündemi içerisinde bizlere zaman ayırma nezaketini gösteren sayın Fuat Oktay, kendisine arz ettiğimiz hususları not alarak sıkıntılarımızın çözümü yolunda yardımcı olacağını ifade etmişlerdir’’ dedi.

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptıkları görüşmede, ilçede korona virüs salgını hakkında bilgi aktardığını söyledi. Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Oktay ile telekonferans ile görüşmesinde AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay da bulundu. İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi aktardıklarını bildiren Başkan Örgün, ‘’Yoğun gündemi içerisinde bizlere zaman ayırarak devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımızın yanında olduğu mesajını ve selamlarını iletmeleri ve yakın alakalarından dolayı kendilerine Çandırlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.