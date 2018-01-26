Fuarın ilgi odağı olduk

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT, bu yıl 60 bin metrekarelik 10 salonda 85 ülkeden 1065 katılımcıyı ağırlıyor.

EMITT'i bu sene, 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Tatile çıkmayı planlayanlar da fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarına, cazip fiyatlarda ‘erken rezervasyon’ kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip olabilecek.

Fuarda açılan Yozgat Standında son albümü de piyasaya çıkan değerli sanatçımız Mümin Sarıkaya da yer aldı.

Yozgat’ta önceki yıllarda görev yapan Kırşehir Valisi Necati Şentürk de katılarak, yöresel yemeğimiz testi kebabının testisini kırdı.