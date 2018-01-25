Fuarda standımız hazır

Yozgat’ın tarihi, turizm zenginlikleri, sosyal ve kültürel güzelliklerinin beğeniye sunulacağı, yüzlerce fuar organizatörü, yatırımcı firmalar ve seyahat acentelerinin yer alacağı fuarda özellikle jeotermal zenginliklerin tanıtımına ağırlık verileceği kaydedildi. Dünyanın en önemli 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul edilen fuarda bazı özel şirketler de stant açtı. Yerli ve yabancı birçok firma, 80’in üstünde ülke, 200’e yakın belde ve ilin katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek EMİTT’te Yozgat’ın başta termal zenginlikleri olmak üzere, Çamlık Milli Parkı, Tarihi Roma Hamamı, Kazankaya Kanyonu, Yozgat Kadın Aqua Park, Aydıncık Ametist Taşı ve heykel atölyesi ile yöresel ürünlerin fuar katılımcılarına tanıtılacak. Fuarda, Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu ve ‘Ben yoruldum hayat’ şarkısıyla tüm Türkiye’nin gönlünü fetheden Mümin Sarıkaya katılımcılara konser verecek. Ayrıca fuar süresince diğer illerin, seyahat acentelerinin, tur operatörlerinin, stantları ziyaret edilerek ilimizin tanıtım broşürleri verilecek.

EMİTT Fuarı’nda Yozgat’ın ana teması spor ve kongre turizmi ile jeotermal zenginlikler olacak. Yerköy, Sarıkaya, Saraykent, Sorgun ve Boğazlıyan’da bulunan jeotermal kaynakların potansiyeli, su sıcaklıkları ve yatırım konusunda sağlanan avantajların anlatılacağı fuarda yatırımcılarla iletişimler kurularak Yozgat’a davet edilecekler. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bu tür turizm fuarlarının sadece denizi, sahili ve otelleri çok olan iller için düzenlendiğini düşünmenin yanlış olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç, “Bizim şehrimizin de tanıtıma ihtiyacı var. Gerek termal kaynaklarımızla, gerek Çamlık Milli parkımızla gerekse spor turizmine yapılacak olan yatırımlarla Yozgat, spor ve doğa turizminin merkezi olacak bu bölgede. Bu fuarda, termal kaynaklarımızı, çamlığımızı, Roma Hamamını, Kazankaya Kanyonunu ön plana çıkaracağız” dedi.

Yozgat’ın tanıtımı ile ilgili yaptırdıkları kısa filmi fuarda katılımcılara izleteceklerini kaydeden Vali Yurtnaç, “Bu çerçevede yaptığımız tanıtım filmini orada izleteceğiz. Her kurum kendisi ile ilgili çalışmaları yapacak. Daha önce biz alt yapısını yaptık. Fuarda ne yaparız, nasıl yaparız, neyle Yozgat’ı orada temsil edebiliriz onu masaya yatıracağız. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.