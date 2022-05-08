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Fuara özel çekiliş

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, 13-22 Mayıs tarihleri arasında belediye tarafından düzenlenecek olan ‘1’inci Kitap Fuarı’nda katılımcılar imzalı kitap kazanma şansı yakalıyor.

08 Mayıs 2022 Pazar 00:52
Fuara özel çekiliş

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, sosyal medya hesabında başlatmış olduğu çekilişe katılan 22 takipçiye 11 yazarın imzalı kitabını hediye edecek. Sosyal medya hesabında kitap fuarına özel çekiş düzenlediklerini ifade eden Ekinci, çekilişe katılan takipçilerin 13-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarında imzalı kitap kazanma şansı yakalayabileceklerini söyledi. Çekilişe katılım şartlarını açıklayan Ekinci, “Sevgili hemşehrilerimiz için, kitap fuarımıza özel kitap çekilişi yapıyoruz. Kampanyaya katılım koşulları: Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz gerekmekte ve sayfamızdaki son 3 gönderiyi beğenmek ile birlikte çekiliş gönderimize en az 3 arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor” dedi.
Ayrı ayrı etiket atanların ve 3 kişiden az kişiyi etiketleyenlerin çekiliş hakkı kazanamayacağının altını çizen Ekinci, sonuçların 12 Mayıs günü akşam 19.30’da sosyal medya üzerinden açıklanacağını bildirdi.

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