Fuara katılacaklar 

Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, fuara Yozgat'tan Ekim ayında PTT ile bir anlaşma yaparak e-ticaret yolunda ilk adım atan Aydıncık Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi ile Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katılacağını söyledi.

Çekerek ve Aydıncık’ta faaliyet gösteren her iki kooperatif, geçtiğimiz aylarda PTT ile anlaşma imzalayarak elektronik ticarete de başlamışlardı. PTT Kargo vasıtasıyla ürünlerini Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarına gönderebilen kooperatifler, fuarda da ürünlerini sergileme imkanı bulacak.

Türkiye’deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’na katılımın oldukça yüksek olacağı belirtilirken fuara katılacak iki kooperatifimizin de hediyelik eşyaların yanı sıra yöresel yarı değerli ametist taşıyla yapılan ürünlerin de fuarda sergileneceği bildirildi.