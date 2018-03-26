FUAR VERiMLi GEÇTi

Yozgatlı sanatçılar Mümin Sarıkaya, Gökhan Ay, Efkan Zeki’nin konser verdiği Yozgat standını Tiyatro ve sinema sanatçısı Muttalip Müjdeji gibi, sanat, kültür, siyaset, iş dünyası, bürokrat gibi bir çok ünlü isim de ziyaret etti, anı defterini imzaladı. Aydıncık Sanat Atölyesi eserleri, Aydıncık Yarı Değerli Taş Sergisi, Meşhur Akdağmadeni Sahlepi, Desti Kebabı sunumlarıyla Yozgat Standı ilgi odağı oldu. ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da, milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti. Yozgat’ın tanıtımı için uğraştıklarını belirten Vali Yurtnaç, “Ankara ve İstanbul’da ki fuarları özellikle takip ediyoruz. Yozgat’ın kaynakları var. Özellikle termal kaynakları var. Bu kaynakları bizim çok iyi tanıtmamız lazım. Bunun içinde en iyi pazar alanı fuarlardır” dedi.

Fuarların ardından ilimize geri dönüşlerin olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Burada termal otellerimizde stant açıyor ve geçen yıl yapılan fuar sonrası müşteri sayısının yüzde 30 arttığını söylüyorlar. Demek ki bu tür tanıtımların önemi var. Bu tanıtımları da valilik, kaymakamlıklar ve belediyeler olarak destekliyoruz. Bu tür organizasyonların ardından Yozgat’ın tarım ve hayvancılık kenti olması dışında termal, kongre ve spor turizminin yeni adresi olması yolunda ilerlediğini görüyoruz. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Travel Expo Fuarının da verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise, “Bugün ben Yozgat’ı Ankara’da yaşadım. Burada kurulan stantta sergilenen ürünlerle, görselliği ile Yozgat’a has yemekleri ile adeta Yozgat buraya gelmiş ve kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. O manada bizlere bunu yaşatan başta Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yozgat önümüzdeki dönemlerde inşallah tarihi ile kültürü ile doğal güzelliği ve jeotermal kaynakları ile değişeceğini ve gelişeceğini ümit ediyorum. Bunun için bizler gayret gösteriyoruz. Yozgat’ın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ben yoruldum hayat şarkısı ile tüm Türkiye’nin gönlüne taht kuran, geçtiğimiz günlerde yeni albümünü piyasaya çıkaran Mümin Sarıkaya’da Yozgat standını ziyaret eden misafirlere türkülerinden seslendirdi, yeni çıkan albümünü imzaladı.



