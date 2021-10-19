Fuar hazırlığı tamam

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek olan yarın başlayıp, 24 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Fuarda, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yöresel üretime yönelik çalışmalar yapan kuruluşlar da katılacak. Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi (ÇEKAŞ) da fuar ile ilgili hazırlıklarını tamamlayıp, Antalya’da gitti. Antalya Ticaret Odasının organizasyonunda ANFAŞ Uluslararası Fuarında yöresel ürünlerin tanıtımı yapılıp, satışı gerçekleştirilecek. Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini ulusal, küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen fuar kapsamında, Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişe sahip el emeği göz nuru değerleri, yedi bölgeden coğrafi işaretli ürünler, aynı çatı altında bir araya gelecek. •İhsan Çelikkaya•