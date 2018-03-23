FUAR AÇILDI

ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda Yozgat Valiliği tarafından stant açıldı. Fuarda ilimizin tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve yöresel ürünlerin tanıtıldığı stant, ilk gün büyük ilgi gördü. Fuarların bir ilin tanıtımı için önemli bir organizasyon olduğunu belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Yozgat’ın tarihi ve doğal güzelliklerini tüm Türkiye ile paylaşmak. O maksatla Kazankaya Kanyonundan Roma Hamamına, termal sularından el sanatlarına Yozgat’ı tanıtmaya gayret ediyoruz” dedi