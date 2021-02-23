Fransa’da Yozgat rüzgarı

Fransa'nın Lyon şehrinde Yozgat Saraykentliler Derneği Başkanı Nuri Paşa Meriç öncülüğünde toplanan gurbetteki Yozgatlı dernek başkanları ve iş insanları federasyon kurulması için istişarede bulundu. Fransa Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun Nuri Meriç başkanlığında kurulması kararlaştırıldı. Meriç, ‘’Yozgat sevdalı 50 Yozgatlı iş adamı ve dernek başkanımız bir araya geldik. DUYKON teşkilatımızın önderliğinde Fransa Yozgatlılar Federasyonumuzun resmi kuruluş protokolümüzü dernekler masasına vereceğiz. Fransa Yozgatlı Dernekler Federasyonumuz şimdiden hayırlı olsun’’ dedi. •Doğan Tufan•