Fransa’da Yozgat konuşuldu

Fransa'nın Lyon, Belfort ve Rouen kentlerinde Türkiye tanıtım ve kültür festivalleri düzenlendi. Belfort'ta ise Anadolu Festivali'nin ilki yapıldı. Ülkenin doğusunda bulunan Belfort kentinde bu yıl ilk kez yapılan Anadolu Festivali, ‘Gelin Türkiye'yi keşfedin’ sloganı ile kapılarını açtı. Festivalin açılışına, bu yılın onur şehri olarak belirlenen Yozgat ilini temsilen Vali Yardımcısı Salih Altun katıldı. Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli festivalde yer aldı. Türkiye'den ve Avrupa'nın birçok ülkesinden sanat, kültür ve gösteri alanında faaliyette bulunan kişi ve grupların sahne aldığı festivalde, Uğur Işılak şarkı ve türküleriyle ziyaretçilere Anadolu havası yaşattı. Cojep International tarafından düzenlenen festivalin yöneticilerinden Celil Yılmaz, her sene farklı bir şehrin onur konuğu ilan edileceği festivallerde ilk olarak Yozgat’ı davet ettiklerini, Türklere olduğu kadar Fransız vatandaşlarına yönelik etkinliklerin de planlandığını ve her yaşa hitap eden gösterilerle Türkiye'yi yeniden keşfetme imkanı sunulduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Salih Altun ise, “Hepinize Anadolu’nun bağrından, güzel ülkemizden ve Yozgat’tan selamlar getirdik. Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç Bey hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarını yolladı. Sizlerle her zaman gurur duyuyor, başarılarınızla övünüyoruz. Avrupa’nın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın her alanda ki başarıları bizlerin göğsünü kabartıyor. Bu gün burada gerçekleşen organizasyon bu başarının bir göstergesidir” diye konuştu.

Açılış sonrası Vali Yardımcısı Altun, Yozgat standını ziyaret eden vatandaşlara Yozgat hakkında bilgiler vererek, diğer stantları gezip, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Uğur Işılak konseri sonrası 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraf ergisi gezilerek, yoğun ilgi gördü.