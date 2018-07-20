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Fotoğraflarla tanınacağız

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın tanıtımı için fotoğraf yarışması tertipleneceğini ve video çekimleri yapılacağını söyledi.

Fotoğraflarla tanınacağız

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın tanıtımı için fotoğraf yarışması tertipleneceğini ve video çekimleri yapılacağını söyledi.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Fotoğraflarla tanınacağız

Vali Yurtnaç, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan projeler kapsamında Yozgat’ın tanıtımı için fotoğraf yarışması ve video çekimleri yapılacağını belirtti. Yozgat ile birlikte Kayseri ve Sivas’ın da içinde bulunduğu proje kapsamında tarihçi yazar Talha Uğurluel tarafından Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinin 10 ayrı tarihi mekanının tanıtım videoları çekileceğini belirten Vali Yurtnaç, “Sivas ve Kayseri illerimizin çekimleri sona erdi, sırada Yozgat ilimiz var. Ağustos ayında çekimler yapılacak” dedi.

ORAN tarafından hazırlanan “Orta Anadolu’yu Keşfet” sloganı ile ulusal bir fotoğraf yarışması düzenleneceğini dile getiren Vali Yurtnaç, yarışmanın başvurularının başladığını, tüm Yozgatlı ve Türkiye’deki fotoğrafçıları ödüllü yarışmaya davet ettiklerini bildirdi.

Vali Kemal Yurtnaç,” Yozgat, Kayseri ve Sivas’ın tarihi, coğrafi, kültürel güzelliklerinin ortaya konulması hedeflenen bu yarışmayı önemsiyoruz. Ayrıca yarışmada Sarıkaya ilçesinde yer alan ve dünyanın en önemli Roma hamamlarından olan Sarıkaya Roma hamamının sanatsal fotoğraflarla belgelenmesi ve tanıtılması amacıyla, Roma hamamı için özel kategori belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

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