Fotoğraf yarışması düzenlenecek

Yozgat’ın turizmine ve kültürüne dikkat çekmek için düzenlenen yarışmada, yarışmacılar 2 gün, 2 gece otel konaklaması ile ödüllendirilecek. Online yapılacak olan yarışmaya 18 Nisan Pazartesi günü mesai bitimine kadar katılımcılar başvurabilecek. Jüri üyeleri tarafından değerlendirecek olan fotoğraflar, sosyal medyadan ilan edilecek. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada; “Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, halkın turizm hususunda bilinçlendirilmesi amaçlı dünyada 15 - 22 Nisan tarihleri arasında bir hafta süresince turizm haftası olarak kutlanmaktadır. Bu kutlama etkinlikleri kapsamında tüm halkımız arasında İlimizin tarihi ve turistik mekanlarını bilinirliğini artırmak ve turizme dikkat çekmek amaçlı fotoğraf yarışması düzenlemek istedik. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.