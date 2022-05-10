Fotoğraf sergisi açıldı

Yozgat tarihine ışık tutan sergide Osmanlı arşivindeki Yozgat’a dair belgeler, gazete kupürleri ve Türk İslam eserlerinin fotoğraflarına yer verildi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez’inde Kariyer Günleri kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Sanat Tarihi Bölümleri tarafından düzenlenen serginin açılışına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, fakülte dekanları, akademik - idari personel ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat'ın tarihinin belgeler ışığında aydınlanmasına vesile olduğunuz ve bu konuya böylesine güzel bir sergi ile katkıda bulunduğunuz için Sayın Dekanımıza ve her bir hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sergideki belgeler, Yozgat'ın Osmanlı dönemi tarihinin daha iyi aydınlanması ve açığa çıkartılması ve ilimizde bulunan Türk İslam eserlerinin tanıtılması hususunda teşvik edici bir fonksiyon ifa edecektir. Ayrıca Yozgat Bozok Üniversitesi’nin şehirle buluşmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu serginin Yozgat Cumhuriyet meydanında da sergilenerek halkımızın Yozgat’ın tarihi zenginlikleri konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sergide katkısı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

