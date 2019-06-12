Fondan kömür desteği

Akdağmadeni Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür yardımı başvuruları alınmaya başlanıldığını duyurdu. Doğalgaz bağlanmış, Kaloriferli olan dairelere kesinlikle kömür verilmeyeceği duyuruldu. Kömür yardımı için yeni kayıt gerekli olduğu, önceki yılların üzerinden işlem yapılmayacağı, başvuruda bulunacakları kimlik fotokopileriyle kuruma gelmeleri istendi.