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Folklor eğitimi

SARAYKENT İlçesi Şehit Beytullah Yeşilay ve İbrahim-Marziye Ertek İlk-Ortaokulu´nda eğitim gören öğrencilere yönelik, Rukiye Çelik tarafından verilen folklor eğitimi büyük ilgi görüyor.

Folklor eğitimi

SARAYKENT İlçesi Şehit Beytullah Yeşilay ve İbrahim-Marziye Ertek İlk-Ortaokulu´nda eğitim gören öğrencilere yönelik, Rukiye Çelik tarafından verilen folklor eğitimi büyük ilgi görüyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Folklor eğitimi

Öğrencilerin ders saatleri dışındaki zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, sosyal etkinlik ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta, çeşitli yörelere ait oyunlar sergileniyor. Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlayan, bu tür faaliyetlerin öğrencilerinin ders başarılarına çok önemli bir katkıda bulunduğunu, moral motivasyon ve özgüven noktasında çok faydalı olduğu söyledi. Çağlayan, ‘’Böyle güzel bir kursun ilçemize kazandırılmasında emeği olan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yöneticilerini tebrik ediyor, ilk oyununu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nda Saraykent halkına önünde sergileyecek olan folklor ekibine başarılar dilerim’’ dedi.

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