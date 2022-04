Üniversite Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Üniversite Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hanife Doğan, yüzyıllar içinde gelişim gösteren bir bilim dalı olan fizyoterapistliğin önemine değindi. Doğan, ‘Türkiye Fizyoterapistler Günü’ nü anmak ve öğrencilerin kariyerinde farkındalık oluşturmak amacıyla Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Üniversite Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doçent Dr. Sümeyra Gazel de, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürlüğü olarak fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıyla ortaklaşa planladıkları etkinliklerden birini Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile yaptıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçlerde de öğrencilere yönelik Kariyer planlama, söyleşi ve buna benzer programlarla devam edeceklerini belirten Doçent Dr. Gazel, “Kariyer Merkezimizde kariyer danışmalarımız hizmete girdi. Öğrencilerimizle online veya yüz yüze kariyer danışmanlarımız kariyer gelişimlerine ilişkin uzmanımızdan istifade edebileceklerdir” dedi.

Programda bir konuşma yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, geleceğin Fizyoterapisti olan gençlerimizin bugününü kutlamanın ayrı bir önemi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sarıkaya Fizyoterapi Bölümümüz henüz ikinci sınıf öğrencilerini bünyesinde barındırıyor. Kurucu rektör ile başlayan bir süreç neticesinde okulumuzun eğitim öğretim süreçlerinin yönetilmesi bizlere nasip oldu. Okulumuzda geleceğin fizyoterapistleri eğitimlerini sürdürüyor. Uluslararası özellikle Mısır kökenli öğrencilerimiz burayı tercih ediyorlar. Amacımız, her alanda olduğu gibi bu alanda da çok iyi ve donanımlı geleceğin fizyoterapistlerini yetiştirmektir. Eğitim-öğretim süreçleri akademyanın olmazsa olmazlarıdır. Üniversiteler kurumsal anlamda geleceğin uzman elemanlarını yetiştirirken diğer taraftan da bilimsel çalışmalarla ön plana çıkarlar. Bir taraftan eğitim-öğretim süreçlerini doğru yönetebiliyorsanız geleceğin çok iyi fizyoterapistlerini, doktorlarını, mühendislerini, öğretmenlerini yetiştiriyorsanız bu ülkenin geleceği güvencede olacaktır diye düşünüyorum. O açıdan dört yıllık Yüksekokulumuzun faaliyetlerini, çalışmalarını, eğitim öğretim süreçlerini yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Araştırma ve Uygulama Hastanemizin bir uzantısı olarak bir fizyoterapi merkezi açılabilir mi bunun da gayreti içerisindeyiz. Sizi her açıdan en iyi donanımla yetiştirmek istiyoruz. Kariyer planlamaları bu açından çok önemli. Kariyer Merkezimiz sizlere hedefler belirlemekte. Kariyer planlaması esasında hayallerimizin, beklentilerimizin geleceğe yönelik bizden beklenenin ne olduğunun bir işareti, bir yol haritasıdır. Onun için her açıdan donanımlı olmanız gerekiyor. Genel çapta fizyoterapi özelinde yapılan faaliyetlerle sizleri geleceğe hazırlamak istiyoruz. Başarıların tesadüfi olmadığını emek, çaba ve gayretten geçtiğini sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Başarı hikâyeleri olan kişilerle sizleri buluşturarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Niyetimiz sizleri geleceğe çok iyi hazırlamak. Bu vesile ile Türkiye Fizyoterapistler Gününüzü kutluyor, başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Kalp Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Naciye Vardar Yağlı, ‘Post Covid-19 Enfeksiyonu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’ konulu sunumu ile katılımcılara bilgiler aktardı.