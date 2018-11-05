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Fizyoterapistler buluştu

TÜRKİYE Fizyoterapistler Derneği Yozgat İl Temsilciğine Derviş Özan seçilmesinin ardından, il genelinde görev yapan fizyoterapistler, tanışma yemeğinde bir araya geldi.

Fizyoterapistler buluştu

TÜRKİYE Fizyoterapistler Derneği Yozgat İl Temsilciğine Derviş Özan seçilmesinin ardından, il genelinde görev yapan fizyoterapistler, tanışma yemeğinde bir araya geldi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:03
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Fizyoterapistler buluştu

Yemekte Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin vizyon ve misyonu, fizyoterapistlerin sorunları, mesleki farkındalık, istihdam gibi birçok konu konuşuldu. Temsilci Özan, “Biz birlik olduğumuzda daha güçlüyüz, yeni görevimde sizlerin desteği benim için çok önemli. Birlikte çalışarak derneğimiz ve mesleğimiz adına güzel işler başaracağımızdan şüphem yoktur” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Fizyoterapistler Buluştu
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