Fizyoterapistler buluştu

Yemekte Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin vizyon ve misyonu, fizyoterapistlerin sorunları, mesleki farkındalık, istihdam gibi birçok konu konuşuldu. Temsilci Özan, “Biz birlik olduğumuzda daha güçlüyüz, yeni görevimde sizlerin desteği benim için çok önemli. Birlikte çalışarak derneğimiz ve mesleğimiz adına güzel işler başaracağımızdan şüphem yoktur” dedi.