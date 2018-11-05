Fizyoterapistler buluştu

Yemekte Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin vizyon ve misyonu, fizyoterapistlerin sorunları, mesleki farkındalık, istihdam gibi birçok konu konuşuldu. Temsilci Özan, “Biz birlik olduğumuzda daha güçlüyüz, yeni görevimde sizlerin desteği benim için çok önemli. Birlikte çalışarak derneğimiz ve mesleğimiz adına güzel işler başaracağımızdan şüphem yoktur” dedi.
05 Kasım 2018 Pazartesi 08:03
31 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol