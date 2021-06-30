Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1372
ALTIN
494.773
DOLAR
8.7277
STERLİN
12.0978
EURO
10.3913

Fiziki gerçekleşme arttı!

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin kurak topraklarının sulamasına yönelik 2013 yılında temeli atılan ve sürüncemede kalan Oğulcuk Göleti ile ilgili geçtiğimiz yıl içerisinde yeniden başlanılan çalımalar devam ediyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:19
Fiziki gerçekleşme arttı!

İnşaata başlanıldığı dönemde yüzde 73 olan fiziki gerçekleşme yüzde 73,5’e yükseldi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal, beraberindeki teknik heyet ile birlikte Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yapımı devam eden Oğulcuk Göletindeki çalışmalar yerinde incelendi. 121. Şube Müdürlüğü kontrollüğünde yapımı devam eden Oğulcuk Göleti yapımında yüzde 73,5’lik fiziki gerçekleşmenin sağlandığı kaydedildi. Gölette, dolgu imalatlarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Homojen toprak dolgu tipindeki gölette depolanacak 15,98 milyon metreküp su ile 18 bin 720 dekar zirai alanın sulanması hedefleniyor. Gölet inşaatının yılsonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi. •Ahmet Ayverdi•

Anahtar Kelimeler:
Fiziki Gerçekleşme Arttı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakana AMATEM sorusu
Bakana AMATEM sorusu
ALANDA RESiM SERGiSi
ALANDA RESiM SERGiSi
PTT binası Kütüphane oluyor
PTT binası Kütüphane oluyor
Çalmadan Girebilirsin
Çalmadan Girebilirsin
2 DERNEKLi TARIM KENTi
2 DERNEKLi TARIM KENTi
Gençler Konya’ya uğurlandı
Gençler Konya’ya uğurlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim