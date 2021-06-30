Fiziki gerçekleşme arttı!

İnşaata başlanıldığı dönemde yüzde 73 olan fiziki gerçekleşme yüzde 73,5’e yükseldi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal, beraberindeki teknik heyet ile birlikte Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yapımı devam eden Oğulcuk Göletindeki çalışmalar yerinde incelendi. 121. Şube Müdürlüğü kontrollüğünde yapımı devam eden Oğulcuk Göleti yapımında yüzde 73,5’lik fiziki gerçekleşmenin sağlandığı kaydedildi. Gölette, dolgu imalatlarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Homojen toprak dolgu tipindeki gölette depolanacak 15,98 milyon metreküp su ile 18 bin 720 dekar zirai alanın sulanması hedefleniyor. Gölet inşaatının yılsonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi. •Ahmet Ayverdi•