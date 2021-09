FiZiKi DUZENLEME ŞART!

Yozgat Eğitim İş Sendikası İl Temsilciliği üyeleri, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile bir araya gelip, yaptıkları değerlendirmede, eğitimde yaşanılan sorunlar ve çözümleri noktasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Eğitim İş Sendikası Yozgat İl Temsilciliğini ziyaret ederek, Başkan Sedat Tuygun ve sendika üyeleriyle sohbet etti. 2021- 2022 eğitim öğretim yılında tüm eğitim emekçilerine başarılar dileyen Keven, sendika binasında Eğitim İş Yozgat İl Temsilciliği yönetim kurulu üyeleri ile karşılıklı görüş alış verişinde bulundu, eğitim öğretimle ilgili sorunlar, çözüm önerileri masaya yatırıldı. Eğitim İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, ‘’Sınıflar bölünmeli, sınıf başına düşen öğrenci sayısı pandemi hesap edilerek belirlenmelidir. Oturma sıralarının arasındaki mesafe bilim insanlarının uyarıları dikkate alınarak belirlenmeli ve sıralar arasına çizgi çekilerek bu mesafenin aşınmaması sağlanmalıdır’’ önerisinde bulundu. Tuygun, sınıf sayısının çoğalmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan öğretmen sayısında artış meydana geleceğini, bu hesaplamaları önceden yapmak, gerçekçi rakamı belirlemek, öğretmen atamalarını bu ihtiyaç doğrultusunda eğitim başlamadan gerçekleştirmek birçok sorunu çözeceğinin altını çizdi. Tuygun, ‘’Vakit kaybetmemek için fiziki koşulları uygun olan okullarda okul bahçelerine ya da geniş spor salonlarına geçici portatif derslikler yapılabilir. Bu konuyla ilgili MEB, yeni derslikler bitene kadar yerel yönetimlerle işbirliği içinde olabilir ve onların nispeten atıl olan binalarını geçici derslikler olarak kullanabilir. Vakıf adı altında faaliyet gösteren her tarikatla koşa koşa protokol imzalayan Bakanlık için bu, en fazla 1 haftada halledilebilecek bir iştir’’ dedi.

Tuygun, okullarda herkesin maske kullanmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini, periyodik olarak da denetiminin yapılmasını istedi. Yoksul öğrencilerin bir maskeyi koruyucu özelliğini yitirdikten sonra dahi takmak durumunda kaldığını ileri süren Tuygun, bu bilgilerin öğretmenlerden geçen dönem geldiğini, bunun önüne geçmek için maske temini bizzat devlet tarafından sağlanmalısı gerektiğine işaret etti. Tuygun, ‘’Her okulda Covid19 semptomu gösterdiğinden şüphelenilen çocukların bekleyebileceği özel bir oda olmalıdır. Ayrıca her okulda bir hemşire odası oluşturulabilmesine ilişkin yakın gelecek için adımlar atılmalı, bu konuyu MEB ile Sağlık Bakanlığı akılcı biçimde masaya yatırmalıdır. Öğrenciler ve velilerin belli periyodlarla salgın ve hastalığın semptomları konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Toplum içinde nasıl öksürüp hapşırılacağından, temel hijyen kurallarına kadar gerekli tüm bilgiler öğrencilere kısa sürede aktarılabilmelidir. Semptomları gösteren öğrencilerin okula gelmemesi gerektiği bilincini oluşturmak şarttır. Teneffüs saatleri okul bünyesindeki belli sınıflar için ayrı ayrı belirlenmelidir. Böylece teneffüs saatlerindeki kalabalık nispeten engellenmiş olacaktır. Her ders sonrası sınıfların havalandırılması sağlanmalıdır’’ diye konuştu.

DURUM VAHİM

Eğitim İş Sendikası Yozgat İl Temsilciliğini ziyaret ederek, Başkan Sedat Tuygun, üniversitelerde durumun daha vahim hale geldiğine dikkat çekerek, ‘’Örneğin, ön lisans öğrencileri son 2 yılda sadece bir dönem yüz yüze eğitim alarak mezun olmuşlardır. Diş hekimliği, tıp fakültesi gibi alanlarda eğitim gören öğrenciler uygulamalı eğitimden faydalanamamışlardır. Özellikle bu alanlardaki öğrenme eksiklikleri ivedi olarak giderilmelidir’’ ifadelerini kullandı.

Tuygun, kendi öğrencisine yetmekte sıkıntılar yaşandığı halde yabancı öğrenci kontenjanlarının yüzde 60, hatta bazı bölümlerde yüzde 100’e yakın oranlarda arttırıldığını bildirdi, açıklamasını şöyle tamamladı:

‘’Yabancı öğrenci kontenjanı, uluslararasılaştırma denilerek YÖK tarafından pilot olduklarını belirten üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu durum, eğitimde fırsat eşitsizliğinin yarattığı birçok sorun ile beraber gelecek kaygısı yaşayan gençlerimize haksızlık olduğu gibi normal şartlarda dahi yetersiz sayıda, eksik kadrolar ile çalışmak zorunda kalan gerek akademik gerek idari personelin iş yükünü artırmaktadır. Bu yanlıştan acilen dönülmesi gerekmektedir. Ayrıca daha önce öğrenci yatay geçişlerinde öğrencinin başarı ortalaması baz alınırken bu gün geldiğimiz noktada mülakat ile öğrenci yatay geçişi yapılmakta bu durum da kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Acil olarak özellikle yükseköğretim düzeyinde tüm öğrencilere yetecek düzeyde yurt ihtiyacı karşılanmalıdır. Öğrencilerin KYK borçları silinmelidir. Yükseköğretim düzeyinde burs ve kredi ücretleri yükseltilmelidir.

Eğitim özveri, disiplin ve istikrar işidir. Hiçbir başarı nasıl tesadüf değilse, MEB'in şimdiye dek sergilediği başarısızlıklar da tesadüf ve sürpriz değildir. Yakın geçmişte yapılan hatalardan ders alınmalı, bir ulusun geleceği olan eğitim daha fazla heba edilmemelidir.’’

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de kendisine iletilen konuların hepsinin önemli olduğunu, Milli Eğitim Komisyonu toplantılarında bakana ileteceği gibi, TBMM’inde yapacağı konuşmalarda da konuları gündeme taşıyacağını bildirdi.