‘Fiyatları düşürdük’

Yozgat Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı pazar yerinde tezgah açan pazarcılar müşteri beklemeye başladı. Pazarda öğleden önce beklenen hareketlilik yaşanmazken, öğleden sonra ilgi arttı.

Yozgatlı pazarcılar fiyatları aşağı çektiklerini ve Türkiye’nin en ucuz pazarının Yozgat’ta açıldığını dile getirdi.

Kış nedeniyle toptancılara malzeme almaya gidemediklerini de ifade eden pazarcılar, başta domates olmak üzere bazı ürünleri sınırlı sayıda piyasaya sürdüklerini de söyledi.

Pazarda kışlık meyvelerden mandalina ve portakal 1 lira ve 1 lira 25 kuruştan alıcı bulurken, salata malzemeleri de yine 1 lira ile 2 lira arasında satışa sunuldu.

Pazarın en pahalı ürünü ise 5 lira ile yeşil biber oldu. Acılığı ve pahalılığıyla vatandaşı ürküten sivri yeşil biber 5 liradan satılırken, ayvada 2 liradan tezgahlardaki yerini aldı.