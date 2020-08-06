Fiyatlar arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, ülkemizde 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2020 Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,62 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,03, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,81 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2020 Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 3,46 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Bunu yüzde 3,34 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 3,01 ile ulaştırma, yüzde 1,58 ile lokanta ve oteller takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 3,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. 2020 Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yumurta yüzde 13,68 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 9,08 ile karpuz, yüzde 8,48 ile araba tüpü dolumu LPG ücreti takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 36,99 ile taze fasulye ve yüzde 30,51 ile salatalık oldu.