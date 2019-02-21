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Fiyat denetimine devam

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sebze meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Fiyat denetimine devam

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sebze meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Fiyat denetimine devam

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerde, sebze meyve reyonlarını gezen ekipler, etiket fiyatlarını not alıp, ürünlerin faturalarını isteyen denetim ekipleri, fiyat karşılaştırmalarında da bulundu. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, Fiyat Etiketi Yönetmeliğine ve haksız fiyat artışına istinaden ürünlerdeki fiyat mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına her türlü önlemin alındığını duyurdu. Ülkemizin gündeminde olan haksız fiyat artışı ile mücadele kapsamında fiyatlardaki değişimlerin izlenmesi, tüketicinin korunması adına yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi adına verilen yetkiler çerçevesinde gereken çalışmaların yapıldığı kaydedildi. 

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