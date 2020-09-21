Fiyat beklentisi

Keven, şekerpancarı fiyatının açıklamadığını hatırlatarak ‘’Üreticinin bin bir emekle ürettiği şekerpancarının hasat zamanı geldi ancak fiyat yine unutuldu’’ dedi. Keven, şekerpancarında iktidarın izlediği özelleştirme politikası sonucu şekerpancarı üretiminin sorun yumağına dönüştüğünü ileri sürerek, ‘’En son devlete ait 10 fabrikanın özelleştirmesiyle Türkiye'de bulunan 33 Şeker fabrikasının 15'i devlete 12'si özel sektöre 6'sı ise Pankobirlik'e aittir. Özelleştirilen Şeker fabrikalarında çiftçinin yaşadığı mağduriyetler üretimin yüzde 20-30 arasında düşmesine yol açtı. AKP iktidarı pancar çiftçisini bu şekilde tarımdan soğuturken ekemez bir hâle getirirken şekerpancarının fiyatını bile açıklamaktan imtina ediyor’’ diye konuştu. Keven, ülke genelinde şekerpancarında kampanya dönemi başlamasına karşın 2020 yılı şekerpancarı fiyatı belli olmadığını, bugüne kadar ne yazık ki miting alanlarına hapsedilmiş, siyasete malzeme yapılmış bir ürün fiyatı açıklama anlayışının olduğunu bildirdi. Şekerpancarı fiyatının her sene hasat ortasında açıklandığını hatırlatan Keven, minimum 400-450 lira arasında bir fiyatın umutla beklediğinin altını çizdi. Keven, “Şekerpancarı çiftçisi salgın koşullarında bir umut yetiştirdiği ürünün fiyatını bekliyor. Covit-19 salgını ülkemizi ekonomik olarak zor durumda bıraktığı bu dönemde tatmin edici bir fiyat acil açıklanmalıdır. Mazotu gübresi işçiliği bütün girdi maliyetleri artarken sattığı şekerpancarının fiyatı önce ki yıllar TL olarak bir miktar artıyor gibi görünürken hem enflasyon artışına hem de doların artışına yenik düştü. Ortalama hasat dönemi olan 15 Eylül tarihinde ki kur dikkate alınırsa, 2017 yılında ton başına fiyatı 210 lira fiyatla 61 dolar iken 2018 yılında 235 lira fiyatla 38 dolara gerilemişti. 2019 yılı fiyatı ise 300 lira ile 53 dolara denk gelmektedir. Bu sene çiftçi örgütleri minimum 400 lira istiyor. Bu da şuan ki kurla 53 dolar demektir. Eğer çiftçinin giderlerini karşılamak istiyorsanız minimum 400-450 lira arasında bir fiyat açıklanmalıdır. Şekerpancarı üreticisinin yüzünün gülmesi demek esnafın gülmesi, işçinin gülmesi, nakliyecinin gülmesi demektir" ifadelerini kullandı.