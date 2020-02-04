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Fiyat artışları sürüyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15, 12 aylık ortalamalara göre fiyatlarda yüzde 14,52 artış gerçekleşti.

Fiyat artışları sürüyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15, 12 aylık ortalamalara göre fiyatlarda yüzde 14,52 artış gerçekleşti.

04 Şubat 2020 Salı 03:35
Fiyat artışları sürüyor

Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2020 Ocak ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artış oldu. 12 aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 15,07 olarak gerçekleşti. Bölgede, ana harcama grupları itibariyle, 2020 Ocak ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 5,95 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Bunu yüzde 5,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,97 ile sağlık, yüzde 2,32 ile eğlence ve kültür takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 6,65 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bölgede 2020 Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 86,26 ile patlıcan ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 36,51 ile domates ve yüzde 23,61 ile kuru soğan takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 18,25 ile çocuklar için kaban anorak tipi ve yüzde 17,22 ile kadınlar için kazak oldu.

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Fiyat Artışları Sürüyor
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