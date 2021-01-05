Fiyat artışları durmuyor

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,38 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 Aralık ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 3,22 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakim hizmetleri oldu. Bunu yüzde 2,94 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,64 ile ulaştırma, yüzde 1,06 ile haberleşme takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 3 ile giyim ve ayakkabı oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 58,65 ile patlıcan ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 22,14 ile salatalık, yüzde 14,64 ile yumurta takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 19,08 ile kazak (kadın için) ve yüzde 16,17 ile limon oldu.