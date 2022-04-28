Ama fıtır sadakası böyle değildir. Ramazana ulaşan ve maddi gücü yerinde olan herkes tarafından verilmesi zaruri olduğundan dolayı fıtır sadakası bayrama rahat ve huzurlu girmek isteyen bütün fakirlerin ihtiyaçlarını karşılayan bir sadaka çeşididir. Bu yönüyle zekâttan daha kapsamlıdır ve fakirleri bayrama hazırlık yapma hususunda acil ihtiyaçlarını karşıladığı bir ibadettir.

Sadaka-i fıtır hiçbir kimsenin bayrama neşesiz girmemesini sağlayan çok büyük bir yardımlaşmadır. Bu yönüyle toplumsal birlik ve beraberlik açısından çok büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle Ramazan bayramları çocuklar için çok önemlidir. Bu bayramda çocukların beklentisi bir başka olur. Bu durumu biz kendi çocukluğumuzdan çok iyi bilmekteyiz. Fakir kardeşlerimizin çocukları da bizim çocuklarımızdır. Nasıl ki bizim çocuklarımızın bayrama hüzünle girmemesini arzu ediyorsak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin çocuklarını da aynı şekilde bayrama hüzünle girmemelerine engel olmalıyız. İşte bu mutluluğun adı fıtır sadakasıdır.

Çocuklara Hadisli hikayeler

“Kuşlar”

Avcının biri dere kenarına ağ kurmuş. Ağın içindeki yemlere aldanan bir sürü kuş, ağlara tutulup kalmış. Avcı bunları toplamaya gelirken kuşlar, ağ ile beraber “Pırr!” diye uçup havalanmışlar. Onların güç birliği yaparak aynı yöne doğru, üstelik ağ ile beraber uçmalarına şaşıran avcı, peşlerine düşmüş. Yolda rastladığı bir adam, avcıya böyle telaşla ne diye koştuğunu sormuş. Avcı da uçup giden kuşları göstererek onları yakalayacağını söylemiş.

Adam gülmüş:

-Allah akıl versin, demiş. Havada uçup giden kuşlara yetişebileceğini mi sanıyorsun ?

Avcı: Evet, demiş. Ağda bir kuş olsaydı yetişip tutamazdım. Ama göreceksin, bunlara yetişeceğim. Dediği gibi de çıkmış. Akşam olup da hava kararırken, kuşların her biri kendi yuvasına gitmek istiyormuş. Bir kısmı ağı ormana doğru çekiyormuş, bir kısmı göle doğru. Kimi dağlara gitmek istiyormuş, kimi çalılıklara. Hiç birinin de dediği olmamış, Ağ ile birlikte yere düşmüş kuşlar. Avcı da gelmiş, hepsini yakalamış.

Zavallı kuşlar, Peygamber Efendimiz’in şu hadisini bilselerdi hep aynı yöne doğru uçar avcıya da yakalanmazlardı: “Birbirinizden ayrılmayınız. Çünkü sürüden ayrılan koyunu kurt kapar”

