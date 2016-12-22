Fıtık değildir!

Demir, fıtık mı kas ağrısı mı öğrendikten sonra tedavi olmanın önemini vurgulayarak: "Bel ve boyun bölgemizde sık sık ağrılı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Sebebi birçok etken olabilirken, hastalar bunun acaba fıtık sonucunda mı, yoksa kas ağrısı sebebi ile mi ağrıdığını hep merak etmektedir. Sanılanın aksine, ciddi bel ve boyun fıtıkları boyun ve bel bölgesinde ağrı yaratmaz. Bu bölgelerdeki fıtıklar,sinir basısı yaratacak kadar büyürse, bası yaptığı sinirin gittiği bölgede ağrı-uyuşma gibi yakınmalar yaratır. Bu nedenle boyun gölgesinden çıkan sinirler omuz ve kol, bel bölgesinden çıkan sinirler de kalça ve bacağa gittiği için, bu bölgelerdeki sinire basan fıtıklar omuz-kol ve kalça-bacak bölgesinde problem yaratırlar." dedi.





Demir:

"Boyun ve bel bölgesindeki ağrılar ise daha çok eklem ve kas ağrıları ya da bunların kombinasyonları şeklinde oluşur. Burada bizi yanıltan, boyun ya da bel ağrısı şikayetiyle başvuran hasta da yapılan MRI görüntülemesinde genellikle hemen herkeste belli seviyelerde fıtıklaşmaların görülmesidir. Fakat MRI da fıtıklaşma çıkması hastanın şikayetlerinin fıtıktan kaynaklandığını göstermez. Burada önemli olan hastayı bütün detaylarıyla değerlendirmek, şikayetlerin gerçek nedenini bularak tedavi etmektir. Bu ağrılar, boyun fıtığı dışında başka sebeplerden de kaynaklanabilir. Bunlar; basit bir kas spazmı, mekanik boyun ağrısı, eklem ve omurga kireçlenmeleri, yumuşak doku hastalıkları ve zorlanmaları, omurganın ve yumuşak dokuların iltihabı, kemik hastalıkları ve kırıklar, romatizmal ve iç organ hastalıkları, çeşitli tümörler ve daha birçok hastalıktan kaynaklanabilir. Bu nedenle, ağrılarınızın kaynağı, özellikleri, sürecin sorgulanması, çok yönlü sistemik ve nörolojik değerlendirme, temel ve ileri tetkikler ve görüntülemeler olası hastalıkların ayrımında yararlıdır. Bu nedenle boyun, kol, bel ve bacak ağrılarınız tanıya yönelik önemli ipuçları verebilir. Ağrının yeri, başlangıç şekli, zamanı, şiddeti, süresi, yayılımı, niteliği (yanıcı, batıcı, delici), ağrıyı tetikleyen ya da artıran ve azaltan faktörler, ağrının iklim şartları ile ilgisi, ağrının istirahat ve hareket ile ilgisi, gece şiddetlenmesi, uykudan uyandırması hatta uyutmaması kesin tanıyı belirlemede önemlidir. Sonuç olarak her boyun -bel ağrısı fıtık değildir. Bu ağrıların nedeni belirlendiğinde manuel terapi yöntemleriyle etkili tedavisi mümkündür." dedi.