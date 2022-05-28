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‘Fistan ile Değer'li Günler’

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Değerler Eğitimi’ projesi devam ediyor.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:06
‘Fistan ile Değer'li Günler’

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere değerlerimizi anlatmak ve uygulamaları sağlamak amacıyla başlatılan ‘Fistan ile Değer'li Günler Projesi’ kapsamında Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt İlkoulu ve Hisarbey Hüseyin Demir İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle bir araya gelindi. Minik öğrencilerle buluşan kukla Fistan öğrencilere ‘sorumluluk’ hakkında bilgiler vererek, sohbet etti. Etkinliğin devamında kendi kuklalarını tasarlayan öğrenciler kendilerini özgürce ifade etmenin mutluluğunu yaşadılar. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Fistan sorumluluk konusunda arkadaşlarıyla sohbet etti ve onlardan yepyeni fikirler öğrendi. Etkinliğin devamında kendi kuklalarını tasarlayan öğrencilerimiz kuklaları aracılığıyla kendilerini ifade ederken doyasıya eğlendiler. Bu eğlenceli gün için öğrencilerimize ve sınıf öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Emek veren, gönül veren, minik yüreklere dokunan Hafize Doğan  hocamıza da teşekkürü borç biliriz’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•

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‘Fistan Ile Değerli Günler’
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