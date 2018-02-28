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Fiş toplayan öğrenciler

VERGİ Haftası programı kapsamında bu yıl 29'uncusu düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ‘Ülkemi Seviyorum, Belgemi Alıyorum’ sloganıyla gerçekleştirilen fiş toplama kampanyasında en çok fişi toplayan öğrenciler hediyelerini aldı.

Fiş toplayan öğrenciler

VERGİ Haftası programı kapsamında bu yıl 29'uncusu düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ‘Ülkemi Seviyorum, Belgemi Alıyorum’ sloganıyla gerçekleştirilen fiş toplama kampanyasında en çok fişi toplayan öğrenciler hediyelerini aldı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Fiş toplayan öğrenciler

Boğazlıyan'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ve idare ile mükellef uyumuna katkı sağlamak amacıyla fiş toplama kampanyası düzenlendi. "Ülkemi Seviyorum, Belgemi Alıyorum" sloganıyla harcama belgesi toplama kampanyasında en fazla fiş toplayarak Boğazlıyan Vergi Dairesi'ne teslim eden öğrencilere Boğazlıyan Kaymakamlığı ve Boğazlıyan Belediyesi'nin desteği ile etkinlikte en çok fiş toplayan 7 öğrenciye tabletleri protokol üyelerince verildi.

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