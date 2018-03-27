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Fırtına zarar verdi

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Akboğa, ÇEDAŞ ekiplerinin 7 gün 24 saat fırtınadan etkilenen şebekelerle mücadele ettiğini söyledi.

Fırtına zarar verdi

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Akboğa, ÇEDAŞ ekiplerinin 7 gün 24 saat fırtınadan etkilenen şebekelerle mücadele ettiğini söyledi.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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Fırtına zarar verdi

Geçtiğimiz hafta sonu hızı saatte 90 kilometre hızı bulan fırtına Sivas, Tokat ve Yozgat'da 113 adet elektrik direğinin devrilmesine, 277 adet iletkenin kopmasına ve 960 adet elektrik arızasını neden oldu. Fırtınanın oluşturduğu hasara ÇEDAŞ ekipleri anında müdahale ederek arızaları giderdi. ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya gelerek Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle yaşanan elektrik arızaları hakkında bilgi verdi. Fırtına nedeniyle birçok evin çatısının uçtuğunu ve ağaçların devrildiğini hatırlatan Akboğa,"Olumsuz ha muhalefetinden ÇEDAŞ olarak büyük oranda biz de etkilendik. Çok sayıda elektrik direğimiz devrildi, elektrik telleri koptu ve trafolarda arızalar meydana geldi. SCADA merkezimizde oluşturduğumuz kriz merkezimizle bizler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin rapolarını anlık olarak takip etmekteyiz. Hafta sonu meteorolojiden gelen raporlar doğrultusunda biz de kriz merkezimizde gerekli hazırlıkları yaparak şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek. arızalara karşı önlemlerimizi aldık. Sorumluluk bölgemiz olan Sivas, Yozgat ve Tokat'ta oluşturduğumuz ekiplerimizi aktif olarak sahada görevlendirdik. İzinleri iptal edilen personellerimiz bütün olumsuzluklara karşı alarma durumuna geçti"dedi. 
Hafta sonu yaşanan arızalarla ilgili bilgi veren Akboğa,"Şiddetli rüzgar nedeniyle 24-25 Mart tarihlerinde Sivas'ta 87, Tokat'ta 19 ve Yozgat'ta 7 olmak üzere toplamda 113 ağaç ve demir elektrik direği devrildi. Bunun yanı sıra Sivas'ta 209, Tokat'ta 42 ve Yozgat'ta 26 olmak üzere toplam 277 adet iletken yani tel kopması meydana geldi. Yaşanan olumsuz havas koşulları nedeniyle Sivas'ta 592, Tokat'ta 226 ve Yozgat't 142 olmak üzere toplam 960 adet elektrik arızası meydana geldi. Aynı zamanda 1 adet trafoda arıza meydana gelirken, 3 adet elektrik panosu ise kullanılamaz hale geldi" diye konuştu. 
 

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