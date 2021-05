FIRTINA HASAR YAPTI

YOZGAT merkez ve ilçelerinde akşam iftar vaktinde şiddetli rüzgar, çatıları uçurdu, ağaçları devrildi, elektrik kesintilerine neden oldu, çok sayıda araç hasar gördü. Yozgat merkeze bağlı Buzağacıoğlu köyünde bir evin garaj çatısı uçtu, duvarlarının yıkılması sonucunda duvar altında kalan traktör ve otomobil zarar gördü. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde binaların çatısı uçtu, çatıdan savrulan kiremit ve ağaç parçalarının park halindeki araçlara zarar verdi. Boğazlıyan ilçesinde yağan yağmur öncesinde çıkan fırtına elektrik ana hattında kopmalara neden oldu. İlçeye bağlı Uzunlu Beldesi ile 14 yerleşim biriminde arıza kaynaklı kesinti yaşandı. Sarıkaya ilçesinde de şiddetli rüzgar ve fırtına bazı binaların çatıları ile seralarda hasar meydana getirdi.

VALİ İNCELEME YAPTI

Yozgat Valisi şiddetli rüzgarın en fazla hasara neden olduğu Akdağmadeni ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Polat, ‘’Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür yaralı ve can kaybımız yok. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindeyiz’’ dedi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da, yaşanan şiddetli fırtına ve hortum belirli noktalarda büyük maddi zarara yol açtığını, özellikle Seyrantepe Mahallesi TOKİ Konutlarında birçok bina zarar görürken çatılardan uçan parçalar araçlarda büyük hasar oluşturduğunu bildirdi. Meydana gelen hortum felaketinin zarar verdiği noktaları gezip incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Akşam saatlerinde kısa bir süre içinde olup biten fırtına ilçemizde birçok noktaya zarar vermiştir. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmaması ve yine yaralanan vatandaşımızın olmamasıdır. Ancak ciddi manada maddi ve manevi hasar vardır. Belediye ekiplerimiz hortumun yaşandığı andan itibaren ilçe genelinde zarar gören noktalarda gerekli çalışmaları yaparak güvenlik altına aldı.

YAPIM HATASI VAR

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, hasarın en fazla yaşandığı Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan TOKİ Konutlarında yapım hatasının bulunduğunu, daha önce de benzer sorunların yaşandığına dikkat çekti. Yalçın, ‘’İlk yaptığımız incelemelerde görüyoruz ki Seyrantepe Mahallesi TOKİ Konutları 3 Bloğunda kronik bir problem haline gelmiş, vatandaşımızın kafasında yapım hatası olduğu şüphesi uyandıran, geçmiş yıllarda defalarca yaşadığımız sıkıntının çok daha fazlasını yaşadık’’ diye konuştu. Başkan Yalçın, çatıların uçması sonucunda ilk belirlemelere göre Seyrantepe Mahallesinde 20 aracın, ilçenin farklı noktalarında 5 aracın toplam 25 aracın ciddi hasar gördüğünü, hortumun iftar saatinde gerçekleşmesinin, vatandaşların evlerinde olmasının can kayıplarının da olabileceği büyük bir felaketin önüne geçtiğini kaydetti.

HASAR TESPİTİ

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, gece yürütülen çalışmaların ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte fırtınanın verdiği zararın daha net ortaya çıktığını bildirdi. Valilik, AFAD yetkilileri, belediye ve Kaymakamlığın yapılması gerekeni bir an önce yerine getirip vatandaşların yaralarının sarılacağını bildiren Yalçın, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların her yıl benzer sıkıntıları yaşadığı için can ve mal güvenliği açısından endişeli olduklarını kaydetti. Yalçın, ‘’Bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için hızlı bir şekilde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, site yöneticilerimiz ve site sakinlerimizle görüşerek kalıcı çözümler üreteceğiz’’ diye konuştu. •HABER MERKEZİ•

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesine yaptığı ziyaretin ardından iftar saatlerinde aldığı haber üzerine iftar sonrasında Akdağmadeni ilçesine geçerek, meydana gelen fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Polat, Akdağmadeni ilçesiyle birlikte diğer ilçe ve köylerde meydana gelen hasarın tespit çalışmalarına devam edildiğini, yaşanılan afette yaralı ve can kaybının bulunmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.