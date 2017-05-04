‘Fırsatları sunacağız’

Vali Kemal Yurtnaç, tarihi işadamları zirvesi öncesinde Yozgat’ta basın mensupları ile bir araya geldi.

İşadamları zirvesinin, Yozgatlı işadamları ve Yozgat arasında bir köprü vazifesi göreceğini belirten Yurtnaç; “Bu bir başlangıç. Memleketine kırgın, ya da gelmek için bir sebep bekleyen, daha önce bir şeyler yapmak istemiş ancak gelememiş olan işadamları ile Yozgat arasında bir köprü oluşturacağız. Yaklaşık 130 işadamının katılımını bekliyoruz. Burada yapmamız gereken Yozgat’ın elindeki fırsatları sunmak, tanıtmak, farkındalık oluşturmak. Yozgat’ın fırsatlarını bürokratik engellere bulaşmadan istihdama dönüştürecek fırsatları işadamlarına sunmaktır” dedi.

Üreten ve koşan Yozgat’ın alt yapısını oluşturmak istediklerini kaydeden Yurtnaç, işadamları zirvesinin bu amaçla yapılan en önemli organizasyon olduğunu belirtti.

Vali Yurtnaç, işadamlarının bir anlamda Yozgat’a dışarıdan bakan göz olacaklarını söyledi.

Yozgat Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası’nın da desteklediği zirvedeki amacı ‘İşadamlarını ağırlamak ve fırsatları sunmak’ olarak anlatan Yurtnaç; “Kimseden para istemiyoruz. Okul yap demiyoruz. Allah’a şükür devletimiz bu anlamda yeterli güce sahip. Bizler işadamlarımızdan üreten bir Yozgat’ı ortaya çıkarmak adına ortaya koyduğumuz gayrete ortak olmalarını istiyoruz. İşadamları zirvesinin şimdiden Yozgat’ımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.