Ana SayfaGüncel

‘Fırsatları sunacağız’

04 Mayıs 2017 Perşembe 23:59
Bu haber 21 kez okundu

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 5-6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan İşadamları Zirvesi’nde, işadamlarından istemek yerine kentin fırsatlarını sunacaklarını söyledi.

‘Fırsatları sunacağız’
Vali Kemal Yurtnaç, tarihi işadamları zirvesi öncesinde Yozgat’ta basın mensupları ile bir araya geldi. 
İşadamları zirvesinin, Yozgatlı işadamları ve Yozgat arasında bir köprü vazifesi göreceğini belirten Yurtnaç; “Bu bir başlangıç. Memleketine kırgın, ya da gelmek için bir sebep bekleyen, daha önce bir şeyler yapmak istemiş ancak gelememiş olan işadamları ile Yozgat arasında bir köprü oluşturacağız. Yaklaşık 130 işadamının katılımını bekliyoruz. Burada yapmamız gereken Yozgat’ın elindeki fırsatları sunmak, tanıtmak, farkındalık oluşturmak. Yozgat’ın fırsatlarını bürokratik engellere bulaşmadan istihdama dönüştürecek fırsatları işadamlarına sunmaktır” dedi. 
Üreten ve koşan Yozgat’ın alt yapısını oluşturmak istediklerini kaydeden Yurtnaç, işadamları zirvesinin bu amaçla yapılan en önemli organizasyon olduğunu belirtti.
Vali Yurtnaç, işadamlarının bir anlamda Yozgat’a dışarıdan bakan göz olacaklarını söyledi.
Yozgat Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası’nın da desteklediği zirvedeki amacı ‘İşadamlarını ağırlamak ve fırsatları sunmak’ olarak anlatan Yurtnaç; “Kimseden para istemiyoruz. Okul yap demiyoruz. Allah’a şükür devletimiz bu anlamda yeterli güce sahip. Bizler işadamlarımızdan üreten bir Yozgat’ı ortaya çıkarmak adına ortaya koyduğumuz gayrete ortak olmalarını istiyoruz. İşadamları zirvesinin şimdiden Yozgat’ımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim