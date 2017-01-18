Fırsatlar organizesi

Teşvik kapsamında 5’inci bölgede yer alan Yozgat’ta, yatırımını Organize Sanayi Bölgesinde yapan yatırımcılar, vergi indirimi ve sigorta pirimi işveren hissesi destekleri açısından bir alt bölgede uygulanan desteklerden yararlanma imkanına sahip oluyorlar. Beşinci bölge teşvik avantajları ise, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteğinden oluşuyor.

Yatırımını Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleştiren ve söz konusu yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması durumunda da büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilme imkanına da sahip oluyorlar.



STRATEJİK AVANTAJ





Yozgat’ın Anadolu’nun tam ortasında Ankara’ya 190, Kayseri’ye 175, Sivas’a 224, Adana’ya 470, Samsun’a 290 kilometre mesafede olması da ulaşım maliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Kayseri-Ankara demiryolu ağı da YOSB’ye 15 kilometre uzaklıktaki Yerköy ilçesinden geçiyor. Bunun yanı sıra Yozgat’ı da kapsayan ve bitiminde Ankara’ya ulaşımı 50 dakikaya Yozgat –İstanbul ulaşımını da 4 saate indirecek olan Hızlı Tren Projesi’nin da başlaması OSB’nin ilerleyen yıllarda daha cazip hale gelmesine olanak sağlayacak. Ayrıca OSB’ye 20 dakika uzaklıkta yapılması kararlaştırılan Yozgat havalimanı da yatırımcılar için ayrı bir imkân sağlamış olacak.





KAZANCIN DOĞRU ADRESİ



