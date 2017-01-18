Fırsatlar organizesi

Teşvik kapsamında 5’inci bölgede yer alan Yozgat’ta, yatırımını Organize Sanayi Bölgesinde yapan yatırımcılar, vergi indirimi ve sigorta pirimi işveren hissesi destekleri açısından bir alt bölgede uygulanan desteklerden yararlanma imkanına sahip oluyorlar. Beşinci bölge teşvik avantajları ise, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteğinden oluşuyor.
Yatırımını Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleştiren ve söz konusu yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması durumunda da büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilme imkanına da sahip oluyorlar.
STRATEJİK AVANTAJ
Yozgat’ın Anadolu’nun tam ortasında Ankara’ya 190, Kayseri’ye 175, Sivas’a 224, Adana’ya 470, Samsun’a 290 kilometre mesafede olması da ulaşım maliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Kayseri-Ankara demiryolu ağı da YOSB’ye 15 kilometre uzaklıktaki Yerköy ilçesinden geçiyor. Bunun yanı sıra Yozgat’ı da kapsayan ve bitiminde Ankara’ya ulaşımı 50 dakikaya Yozgat –İstanbul ulaşımını da 4 saate indirecek olan Hızlı Tren Projesi’nin da başlaması OSB’nin ilerleyen yıllarda daha cazip hale gelmesine olanak sağlayacak. Ayrıca OSB’ye 20 dakika uzaklıkta yapılması kararlaştırılan Yozgat havalimanı da yatırımcılar için ayrı bir imkân sağlamış olacak.
KAZANCIN DOĞRU ADRESİ
2007 yılı içerisinde YOSB’ye doğalgazın gelmesiyle birlikte bölge içinde faaliyet gösteren firmaların kar oranı büyük oranda artış gösteriyor, yatırımcılara kolaylık sağlamaya devam ediyor. Ayrıca 3’üncü deprem kuşağında olması nedeni ile deprem riski en az olan illerden biri olan Yozgat OSB’de inşaat maliyetleri ve yatırım riskinin diğer illere göre daha düşük olması da bir diğer avantaj olma özelliği taşıyor. Kazancın doğru adresi sloganı ile faaliyetlerini yürüten YOSB 96 parselden oluşuyor ve 150 hektar alana sahip. Söz konusu bölgede sanayi parseli 702 bin 422 metrekare, eğitim alanı 67 bin 323 metre kare, sosyal teknik alan 202 bin 793 metre kare, yeşil alan ise 517 bin 120 metre kare alandan oluşuyor. Bugün gelinen noktada Yozgat Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 9 adet tekstil - konfeksiyon sanayi, 4 adet plastik sanayi, 3 adet inşat sanayi, 8 adet metal sanayi, 1 adet sağlık sanayi, 1 adet tarım sanayi, 3 adet makine sanayi, 2 adet gıda ve paketleme sanayi, 1 adet mermer- granit sanayi olmak üzere toplam 32 firmayı barındırıyor. OSB bünyesinde faaliyet gösteren bu 32 firmadan yüzde 90’ı başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyor. Yozgat’ın istihdam deposu olarak nitelendirebileceğimiz OSB, 2 bin kişiye de iş imkânı sağlıyor. OSB’de bulunan yarım kalmış, inşaat aşamasında bekleyen ve boş parsellerin dolması halinde istihdamın 10 bin kişiye ulaşması bekleniliyor.
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