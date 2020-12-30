FIRSATI KAÇIRMAYIN!

YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Keskin, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında borcu bulunan mükelleflere çeşitli kolaylıklar getirildiğini hatırlatıp, bu fırsattan yararlanılması çağrısında bulundu. Keskin yaptığı yazılı açıklamasında, söz konusu kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen, kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihi veya kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurum alacakları ile takip ve tahsili kuruma verilen alacakların, yapılandırılmasını kapsadığını anlattı. Keskin, ‘’Bu yapılandırma kapsamında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırılacaktır. Bununla birlikte, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları da kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Asgari işçilik değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarına, idari para cezalarına, rücuen alacaklara, yersiz ödenen gelir ve aylıklara da kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE uygulanmak suretiyle önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. Peşin ödemelerde ise Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksit halinde ödenmesi halinde yüzde 50’si silinerek bu fayda önemli ölçüde artırılmıştır. Bu faydalardan yararlanmak için ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar kurumumuza müracaat edilmesi gerekmektedir’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam•