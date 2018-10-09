Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda şairler Fırsatçılığa “Hayır” dediler. Protokol konuşmalarının ardından şairler şiirlerini yorumladı, sazlı sözlü muhabbette bulundu. Programın sonunda Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın yaptığı konuşmada, Türkiye’ye karşı belirli güç odakları tarafından başlatılmış olan bir “ Ekonomik Savaş” olduğunu söyledi. Döviz üzerinden başlatılan bu savaş, ülke ekonomisini zayıflatmaya, bitirmeye ve çökertmeye yönelik bir saldırı harekâtı olduğun belirten Sargın, ‘’Bu milleti Anadolu’dan atmak isteyenler askeri müdahalelerle, iç kargaşa ve soğuk savaş oyunları ile bunu başarmak istiyorlar. Türk insanı üzerine kurulan ihanet tuzaklardan birisi de bu ekonomik savaştır. Hedef Türkiye’dir, hedef Türk Milletidir, hedef Anadolu’dur. Türk- İslam dünyasının umudu olan Türkiye Cumhuriyetini çökertmek, zayıf düşürmek ve yok etmek isterler. Mademki, birileri mark ve dolarla Türkiye ekonomisine bir ayar vermek istiyorlar, biz de el ve gönül birliği ile bu ihanet çetelerine ders vermek için yerli malı kullanımını devreye sokmalıyız. Tüm ürünlerde üç beş ay ticari malları en uygun fiyata satıp indirime gitmeliyiz. Vatanseverliğe düşen; bu dönemi fedakârca göğüslemek olmalı. Fırsatçılığa ve menfaatçiliğe karşı “Hayır!” derken devlet babaya da diyoruz ki: Devletin adil ve hakkaniyet sopası devreye girmeli, piyasaların kontrolleri başlamalı, devlet tüketicinin yanında yer almalı. Fahiş fiyatla mal satan, stokçuluk yapan, karaborsacılık yapan, ayıplı ve kaçak malı piyasaya sürenlerden bunun hesabı sorulmalı. Kimse kafasına göre zam yapmamalı ve belirli bir kar payı korunmalı! Yozgatlı Şairler ve Yazarlar olarak diyoruz ki: Fırsatçılığa: “Hayır! helal ve meşru kazanca:” “Evet!”diyoruz’’ dedi.