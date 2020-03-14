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YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü, Corona virüsünün Türkiye’ye sıçradığının duyurulması üzerine fırsatçıların harekete geçtiği hatırlatılıp, buna imkan verilmemesi için denetimlerin sıklaştırıldığı kaydedildi.

14 Mart 2020 Cumartesi 03:47
Fırsatçılara yakın takip

Yozgat il genelinde, diğer illerde olduğu gibi Kolonya, dezenfektan, maske, deterjan, temizlik ürünleri gibi hijyen ürünleri ile bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçların fiyatlarında ciddi artışların meydana geldiğinin gözlendiği kaydedildi. Açıklamada, ‘’İlimizde fırsatçılık yapan esnafa karşı denetimlerimiz sıklaştırılmıştır. Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerimiz denetimlerini yapmaktadır. İlimizde fırsatçılık yapan esnaf tespit edilmesi halinde idari yaptırıma maruz kalabilirler. Vatandaşlarımız haksız fiyat artışı yaptığı düşündüğü esnafları Haksız Fiyat Artışı Uygulamasını kullanarak veya 175 Alo Tüketici İhbar Hattını arayarak ihbarda bulunabilirler. Duyarlı esnafımıza ve konuyu hassasiyetle takip eden vatandaşlarımıza teşekkür ederiz’’ denildi.

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