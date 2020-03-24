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Fırsatçılara Yakın Takip

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası ile Sorgun Esnaf Odası, korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek isteyen ve ürünlerinde fahiş fiyat uygulaması yapanları yakın takibe aldıklarını duyurdu.

24 Mart 2020 Salı 03:08
Fırsatçılara Yakın Takip

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, yeni tip korona virüsün ortaya çıkmasından sonra bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışına gidildiği yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını aktardı. Arslan, şikayetleri dikkate alarak ve firmaların haksız kazanç elde etmelerine engel olmak amacıyla çalışma başlattıklarını ve fahiş fiyat artışı yapan işletmelere gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti. Sorgun Esnaf Odası Başkanı Erdal Kaygusuz da "Fahiş fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Fırsatçılara Yakın Takip
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