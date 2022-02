‘Fırsat vermeyeceğiz’

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve dernek üyelerini makamında kabul eden Bozdağ, Derneğin, anayasaya, hukuka, kanunlara, milletine ve devletine sadakatle bağlılıkla hareket etme konusunda büyük bir sınavı başarıyla verdiğini söyledi.

Bekir Bozdağ, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk yargısını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tahakküm altına almak istediği bir dönemde Yargıda Birlik, Türk yargısının bağımsızlığı ve tarafsızlığını korumak, adil yargılanmanın önündeki engelleri kaldırmak, Türk milletinin adalete ve hukuka güvenini yeniden tesis etmek ve Türk yargısına dönük FETÖ terör örgütünün işgalini sona erdirmek için büyük bir gayretle çalışmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin aralıksız, samimi, kararlı, etkin şekilde devam edeceğini vurgulayan Bozdağ, FETÖ, PKK, DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle nasıl kararlı bir mücadele yapıldıysa bundan sonra da aynı kararlılık ve etkinlikte mücadelenin devam edeceğini bildirdi. Yargıda Birlik Derneğinin de FETÖ ile büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Bozdağ, bunların en önemlisinin 12 Ekim 2014'teki HSK seçimi olduğunu aktardı. Türk yargısının, FETÖ ile mücadelede büyük bir sınav verdiğini, 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasi, insan hakları, anayasadan yana tavır koyduğunu belirten Bozdağ, şöyle devam etti: "O gece savcılarımız, hakimlerimiz, yargıda görev yapanların hepsi sabaha kadar ayakta, görevinin başında darbe teşebbüsünün nasıl neticeleneceği daha belli olmadan pek çok tarihi karara hukuk adına, demokrasi adına imza attılar. Darbenin önlenmesinde Türk milletinin her bir ferdinin emeği vardır, alın teri vardır, kiminin kanı vardır. Herkes bir mücadele etmiştir ama Türk yargısı ilk defa darbecilere biat etmemiş, meydan okumuş ve onların yakalanması, gözaltına alınması, tutuklanması süreçlerini başlatmış, demokrasiye ve hukuka, hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkmıştır."

Bozdağ, Yargıda Birlik Derneğinin de 15 Temmuz'da, Türk demokrasi tarihinin kahramanlık sayfasına adını altın harflerle yazdırmayı başardığını anlattı. Yargının kendi sorunlarını çözerken, kendi içinde birlik içinde olmasının, Türk hukukunun güçlenmesi bakımından çok büyük sonuçlar doğuracağına inandığını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti: "Yargıda çoğulculuğun önemine hep inandım. Çoğulculuğun, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının daima sigortası olduğunu yaşayarak gördüm ve o nedenle de bu sigortayı korumak, çoğulculuğa önem vermek, bu yargının milletin yargısı olduğu gerçeğini her zaman başımızın üzerinde tutmak ve milletin yargısına hayat vermek, milletin yargısının vasfını başka tür vasıflara değiştirmek isteyenlerin önünde dağlar gibi durmak hepimizin vazifesidir."

Yargı, yasama ve yürütme yetkilerinin Türk milleti adına kullanılacağını vurgulayan Bozdağ, "Bizim yargımızın bağımsız ve tarafsız olmasının ana karakteristiklerinden bir tanesi Türk milleti adına hareket etmesidir, Türk milletinin yargısı olmasıdır, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, yasalarına, hukuka ve kanunlara bağlı, vicdani kanaat içerisinde her kararın altına imza atması her kararı bu çerçevede oluşturmasıdır." görüşünü paylaştı.

Adalet Bakanı Bozdağ, uluslararası arenada, Türk yargısı üzerine düşürülmek istenen gölgeler olduğunu kaydederek, "Türkiye'deki yargı sistemi, verilen kararlar ve uygulamalar üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hukuk devleti anlayışı da adalet anlayışımız da maalesef belirli çevreler tarafından yıpratılmak istenmektedir. Buna fırsat vermeyeceğiz." sözlerini sarf etti.(aa)