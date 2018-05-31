Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun Ramazan ayında bulunmanın avantajının da değerlendirilebileceğini aktararak “Fırsat bu fırsat, gelin bu mübarek ay ve bu özel günde sigarayı bırakın” dedi.

Dünyada 15 yaş üzeri her üç erişkinden birinin sigara kullandığını, tünün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle, her yıl 2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirten Coşkun,

“Türkiye’de ise tüm ölümlerin yüzde 23’ünden sigara sorumludur” diye konuştu.

Sigara bırakma çağrısını tekrarlayan Halil İbrahim Coşkun, “Tütün bağımlısı olan değerli Yozgatlıları şu mübarek Ramazan ayında ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz günü nedeniyle sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Şubemize gelerek sigarayı bıraktığını taahhüt eden ve Haziran sonunda bunu ispat edenlere sigarayı bırakma belgesi ve sürpriz hediyeler verilecektir” ifadelerini kullandı.