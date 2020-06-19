Firmaların önü açılmalı

YOZGAT Genç Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, ülke genelinde üretim, istihdam ve ihracat yapan firmaların önünün açılması gerektiğini söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kovid 19 sürecinde alınacak ekonomik paketin, üretim, istihdam ve ihracat üçgeni ile geçmişten günümüze yarı kalmış ve işletme sermayesi olmayan işletmelerinde ekonomiye kazandırılmalarıyla yeni istihdam alanlarının kendiliğinden oluşacağını ifade etti.

Çelik, “Örneğin ilimizde yarı kalmış ve işletme sermayesi olmayan KOBİ diye tabir ettiğimiz çalışmayan sanayicilerin sicili iptal edilmiş. Bu kapsamda Yozgat’ta 264 tesisi mevcuttur. Bu işletmeler irili ufaklı tesisleri ile ortalama 35 veya 40 kişi istihdam etse bu sayı 9 Bin 240 kişi olacak. Yani iş imkanı verecektir. Bir kişi ortalama 5 kişiye baksa 46 Bin 200 aile aş ve iş sahip olacaktır. Bu tesislerin faaliyete geçmesi ile mevcut tesislere ilave tesis yapılacak ve yastık altı sermaye ile yeni tesisiler kurulacaktır. Ekonomi paketlerde yarı kalmış ve işletme sermayesi olmayan tesisiler bu kapsama alınmalıdır” dedi.

Bankaların çıkan yasa ile birlikte işletmeleri aktif ve pasif olarak bakarak kredi kullandırmadığını söyleyen Çelik, “Gerekçede BBDK kurul kararı faal olmayan şirketlere kredi kullandıramaz diyor. Zarar eden firmaların kredi kullanmasına müsaade etmiyor. Kapalı ve yarı kalmış işletme aktif ve pasif olur mu? Sadece işletmeni makina ve tesisi arsa bina değeri vardır. Biz Yozgat olarak üretmek istiyoruz, istihdam sağlamak istiyoruz. Devletimiz ve hükümetimizden fabrika beklemek yanlış bir düşüncedir. Üretim, istihdamı ve ihracatı özel sektör yapacak. İşletmeler, devletimize KDV, Vergi, SSK, Stopaj, ÖTV ve damga vergisini ödesin. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımızdan biz sanayicilere sahip çıkarak önümüzün açılmasını istiyoruz. Ülkemizin ve ilimizin kalkınmasına biz sanayici ve Kobilerde destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.