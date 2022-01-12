Firmalara ziyaret

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ziyaretlere Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamza Kemal Akyıldız, MEYOK Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Özdemir ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer katıldı. Yozgat Yibitaş Çimento Fabrikası, Yozgat Kraft Torba, Yemtaş, Erensan, Ritimteks, Öztürk Konfeksiyon, Hasel, Votorantim, Eren Tekstil, Özel Kazan firmalarını ziyaret eden teknik heyet birçok işbirliği çalışmasını başlattı. Meslek Yüksekokullarında uygulamaya geçilen 3+1 eğitim modelinin önemi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca işbirliği kapsamında Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile yapılabilecek proje çalışmaları hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.