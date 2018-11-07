Firari hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, Eymir beldesinde ikamet ettiğini belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma, hakkındaki cezanın infazı için firari hükümlü olarak aranan şahsı gözaltına aldı. Son 5 yıldır sahte kimlik kullandığı öne sürülen şahs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.