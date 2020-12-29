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Finansman Projesi

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’ başlattı.

29 Aralık 2020 Salı 00:18
Finansman Projesi

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, gazetecilere, projenin amacının tedarikçi ve alıcılar, banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde yapılıp, tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirilmek olduğunu söyledi. Proje ile ödemelerin taksit imkanları ile daha fazla satış yapabilme, finansmana kolay erişim, kredi ve çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapmasının amaçlandığını anlatan Arslan, "Tedarikçi, 100 bin liralık bir mal sattığında pos cihazına 18 aya kadar aylık ya da 3 aylık eşit taksitlerle ödeme alabilecek. Aynı şekilde tedarikçi, 100 bin liralık mal satışını, tıpkı bir çek gibi maksimum 540 gün olmak üzere vadeli bir şekilde yapabilecek. Bu durumda 540 gün sonra yapacağı tahsilatta herhangi bir problem yaşamayacak" dedi. Arslan, projede sektör kısıtlamasının bulunmadığını, oda ve borsa ile sektör meclisi üyesi firmaların bu imkandan faydalanabileceklerini sözlerine ekledi.

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Finansman Projesi
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