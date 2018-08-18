Finansman konuşuldu

Çalıştaya Bakan Yardımcısı Halil Erdemir başkanlık etti. Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, Genel Müdür Yardımcıları Uz. Dr. Naim Ata ve Selim Bener, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanı Sayit Çelebi, Strateji Geliştirme Başkanlığı, KHGM Daire Başkanlıkları çalışanları ile Yozgat, Isparta, Adana, Mersin, Kayseri ve Elazığ Şehir Hastanelerinden yöneticiler katıldı.
18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
25 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol