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Finansman konuşuldu

YOZGAT, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri Şehir Hastanelerinin finansman yönetimi kapsamında gelir, giderleri ile bu kapsamda firmalara yapılan ödemelerin değerlendirilmesi, izlenmesi amacıyla çalıştay yapıldı.

Finansman konuşuldu

YOZGAT, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri Şehir Hastanelerinin finansman yönetimi kapsamında gelir, giderleri ile bu kapsamda firmalara yapılan ödemelerin değerlendirilmesi, izlenmesi amacıyla çalıştay yapıldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Finansman konuşuldu

Çalıştaya Bakan Yardımcısı Halil Erdemir başkanlık etti. Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, Genel Müdür Yardımcıları Uz. Dr. Naim Ata ve Selim Bener, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanı Sayit Çelebi, Strateji Geliştirme Başkanlığı, KHGM Daire Başkanlıkları çalışanları ile Yozgat, Isparta, Adana, Mersin, Kayseri ve Elazığ Şehir Hastanelerinden yöneticiler katıldı.

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