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Finaller öncesi moral

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi tarafından, final sınavlarına girecek öğrencilere yönelik moral programı düzenlendi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:05
Finaller öncesi moral

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi tarafından, Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere final sınavları öncesi, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlıkta mangal da sucuk ekmek ikramında bulunuldu. Çok keyifli ve farkındalık adına güzel geçen etkinlikle öğrenciler sınav öncesinde de stres atmış oldu. İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, cemiyet üyesi arkadaşları ile, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Bilal Keskin’in de katılımı ile öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri etkinliğin çok güzel geçtiğini söyledi. Soğuk geçen bu kış döneminde sıcak bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Nurdoğan, ‘’Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerimiz için hem bir değişiklik oldu. Hem de final sınavları öncesinde de moral bulup stres atmış oldular. Ben bütün öğrencilerimize final sınavlarında başarılar diliyorum’’ dedi. 

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