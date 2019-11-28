Finale yükseldiler

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK destekleri ile Türkiye Zeka Vakfı tarafından organize edilen ‘Türkiye Zeka Oyunları’ yarışmasında bölge finallerine Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Ortaokul ve İlkokul takımları katıldı. Ankara’da düzenlenen İç Anadolu Bölge finallerinin ardından Türkiye Finaline katılım sağlayacak olan takımlar belli oldu. Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi İlkokul takımı Türkiye Finallerinde Yozgat’ı temsil etme hakkını elde etti. Koordinatör Öğretmen Erhan Koç gözetiminde Türkiye finali yarışmaları için hazırlıklara başlandı.