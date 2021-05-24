Finale yükseldiler

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen Oyuncu Beyinler Turnuvası yarı finalinde finale çıkma mücadelesi tamamlandı, sonuçlar açıklandı. Yozgat Ayşe Ilıcak Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’ndan M. Furkan Coşkun, bireysel mücadele ettiği Oyuncu Beyinler Turnuvasında 500 tam puan ile Türkiye birincisi oldu. Aynı okuldan M. Ali Başer de 485 puan ile Türkiye 13. olarak finale yükseldi. Öğrenciler, danışman öğretmenleri Ahmet Köser ile birlikte Türkiye Finaline yönelik hazırlıklara başladı.